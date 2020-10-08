8 жовтня у Києві зафіксували 422 нових випадки зараження Covid-19.

Загалом у столиці 25 896 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 453 киян, за добу – 11 хворих.

Одужати вдалося 9 116 мешканцям Києва, за день – 222 особам.

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За останню добу захворіли:

223 жінки – від 18 до 93 років;

169 чоловіків – від 18 до 81 рокiв;

11 дівчаток – від 3 до 16 років;

19 хлопчиків – від 1 до 17 років.

До лікарень госпіталізували 36 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у таких районах міста:

Деснянському – 107;

Оболонському – 52;

Дніпровському – 51.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: