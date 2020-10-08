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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

8 жовтня у Києві зафіксували 422 нових випадки зараження Covid-19. 

Загалом у столиці 25 896 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 

За час пандемії вірус забрав життя 453 киян, за добу – 11 хворих.

Одужати вдалося 9 116 мешканцям Києва, за день – 222 особам.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

За останню добу захворіли:

  • 223 жінки – від 18 до 93 років;
  • 169 чоловіків – від 18 до 81 рокiв;
  • 11 дівчаток – від 3 до 16 років;
  • 19 хлопчиків – від 1 до 17 років.

До лікарень госпіталізували 36 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у таких районах міста:

  • Деснянському – 107;
  • Оболонському – 52;
  • Дніпровському – 51.

Коронавірус у Києві 8 жовтня

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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