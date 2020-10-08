8 жовтня у Києві зафіксували 422 нових випадки зараження Covid-19.
Загалом у столиці 25 896 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За час пандемії вірус забрав життя 453 киян, за добу – 11 хворих.
Одужати вдалося 9 116 мешканцям Києва, за день – 222 особам.
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За останню добу захворіли:
- 223 жінки – від 18 до 93 років;
- 169 чоловіків – від 18 до 81 рокiв;
- 11 дівчаток – від 3 до 16 років;
- 19 хлопчиків – від 1 до 17 років.
До лікарень госпіталізували 36 пацієнтів, решта – на самоізоляції.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у таких районах міста:
- Деснянському – 107;
- Оболонському – 52;
- Дніпровському – 51.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.