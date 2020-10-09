Кабмін на засіданні 9 жовтня затвердив додаткові коригувальні коефіцієнти, що дозволить збільшити зарплати лікарям, які надають допомогу хворим на коронавірус.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив – чим більше пацієнтів, тим більше виплати, але доплати у 300% залишаються.

Зокрема, йдеться про надбавки лікарям у розмірі 70% посадового окладу, медсестрам – 50% мінімальної зарплати, молодшому медперсоналу – 25% мінімалки з 1 вересня.

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Уряд також вніс до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для боротьби з коронавірусом, лабораторне обладнання для діагностики та тест-системи на антиген, які тільки з’явилися на ринку.

Лабораторним центрам додатково виділили на тестування 100 млн грн, 160 млн грн – на додаткове обладнання та 572 млн грн – на закупівлю кисню.

Коронавірус в Україні 9 жовтня

9 жовтня в Україні зафіксували черговий антирекорд щодо кількості хворих на коронавірус – 5 804 нових випадків.

Тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з головами державних обласних адміністрацій, за участі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, щодо ситуації з поширенням коронавірусу на території України та екстрене засідання уряду.