PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Місцеві вибори 2020: як заповнювати новий бюлетень

У липні Верховна Рада змінила Виборчий кодекс України, надавши можливість Центральній виборчій комісії впроваджувати інноваційні технології.

Також народні депутати затвердили новий варіант виборчого бюлетеня, в якому на місцевих виборах 2020 українці вписуватимуть номер кандидата у трафарет поряд із галочкою за партію.

За допомогою таких бюлетенів голосуватимуть територіальні громади, які мають понад 10 тис. виборців.

Рада змінила Виборчий кодекс і затвердила новий бюлетень

Як заповнювати бюлетень на виборах 2020 року

Правила заповнення бюлетеня на місцевих виборах 2020 представила громадянська мережа ОПОРА.

Здавалося б, що складного у заповненні бюлетеня, але дійсно зробити помилку дуже легко, наприклад, обвівши прізвище кандидата замість того, щоб вписати його номер.

Читайте: На місцевих виборах 2020 бар’єр 5% долають п’ять партій – опитування

Місцеві вибори 2020 року

5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Протягом 50 днів відбуватиметься поетапна підготовка, проведення голосування та підбиття підсумків виборів.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка