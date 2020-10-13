У липні Верховна Рада змінила Виборчий кодекс України, надавши можливість Центральній виборчій комісії впроваджувати інноваційні технології.

Також народні депутати затвердили новий варіант виборчого бюлетеня, в якому на місцевих виборах 2020 українці вписуватимуть номер кандидата у трафарет поряд із галочкою за партію.

За допомогою таких бюлетенів голосуватимуть територіальні громади, які мають понад 10 тис. виборців.

Як заповнювати бюлетень на виборах 2020 року

Правила заповнення бюлетеня на місцевих виборах 2020 представила громадянська мережа ОПОРА.

Здавалося б, що складного у заповненні бюлетеня, але дійсно зробити помилку дуже легко, наприклад, обвівши прізвище кандидата замість того, щоб вписати його номер.

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Місцеві вибори 2020 року

5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Протягом 50 днів відбуватиметься поетапна підготовка, проведення голосування та підбиття підсумків виборів.