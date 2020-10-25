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Факти / Україна / Політика

Явка на місцевих виборах 2020: проголосували менше 20% громадян

За інформацією Громадської мережі ОПОРА, станом на 12.00 свій голос на місцевих виборах віддали близько 13,5% громадян.

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