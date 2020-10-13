Поліція Києва повідомила про підозру громадянину іншої держави, який стріляв під час руху колони авто з іноземною реєстрацією у центрі столиці.

За даними правоохоронців, у суді розглянуть клопотання слідчого щодо обрання запобіжного заходу 19-річному підозрюваному.

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У поліції повідомили, що стрілянина відбулася 11 жовтня на вулиці Грушевського. Вулицею рухалась колона автомобілів з іноземною символікою, з якої лунали постріли.

Правоохоронці зупинили шість автівок у Солом’янському районі, в яких перебувало 14 іноземців.

19-річному зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ст. 296 (Хуліганство) КК України. Правопорушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Стрілянина у Києві

У Києві на вулиці Малевича мотоцикліст влаштував стрілянину по людях.

Стрільця затримали поліцейські, які влаштували за ним погоню. Мотоцикліст проігнорував вимогу зупинитись та протаранив поліцейський автомобіль.