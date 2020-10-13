У Києві до Дня захисника України відкрилася виставка Воля України або смерть. Побачити її можна біля Головпоштамту на Хрещатику.

Виставка зображена у вигляді 15 банерів. На них зображені передумови антибільшовицьких селянських повстань у 1919-1920 роках.

Банери знайомлять нас з отаманами повстанських загонів, а також з так званими повстанськими “республіками”.

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– Тут можна побачити, що робили люди, намагаючись відстояти власну свободу ціною свого життя, – зазначив голова Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович стверджує, що організатори виставки хочуть вшанувати пам’ять захисників України та донести до людей правду про ті часи, яку намагалася знищити радянська влада.

Вихідні на Покрову та День захисника України

Вихідний на Покрову та День Захисника України триватиме один день.

Ці свята припадають на середу, 14 жовтня. Тому українці мають один день вихідний.

Фото: Укрінформ