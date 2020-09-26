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Факти / Україна / Політика

Підкуп виборців та хуліганство: які порушення фіксують перед місцевими виборами

За добу 25 вересня поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу.

Загалом упродовж доби до поліції надійшло 159 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Усього з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 1083 заяви і повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.

– До Єдиного реєстру досудових розслідувань за цей період внесено відомості про 100 кримінальних правопорушення, – зазначили в поліції.

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У поліції зазначили, що з них 52 справи пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 48 – з виборчим процесом.

  • Місцеві вибори: поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення
  • Місцеві вибори: поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення
  • Місцеві вибори: поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення
  • Місцеві вибори: поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення
  • Місцеві вибори: поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення
  • Місцеві вибори: поліція відкрила вже сотню кримінальних справ через порушення
Підкуп виборців та хуліганство: які порушення фіксують перед місцевими виборами / 3 фотографии

Крім того, правоохоронці склали 72 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Місцеві вибори 2020 року

5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Протягом 50 днів відбуватиметься поетапна підготовка, проведення голосування та підбиття підсумків виборів.

Як правильно заповнювати новий виборчий бюлетень – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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