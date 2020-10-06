В Батьківщині закликають забезпечити гідні умови праці медикам столиці

Согодні діагноз у сфери медицини – абсолютна відірваність чиновників і політиків від реальної ситуації. Лікарі та медпрацівники на передовій – не захищені та отримують мізерні зарплати. Вони стали заручниками недолугої реформи попереднього очільника МОЗ та непрофесійних дій чинної влади.

Про це заявила кандидат у депутати Київради від Батьківщини Алла Шлапак у Відкритому штабі партії під час брифінгу, передає прес-служба.

– Сьогодні столиця потребує термінового виділення коштів з фонду по протидії ковіду на доплати медикам – на організацію мобільних лабораторій для безкоштовного тестування, на покращення матеріально-технічноі бази лікарень, які лікують COVID-19, – зазначила вона.

Шлапак підкреслила, що саме батьківщинівці стали ініціаторами запровадження страхування медиків під час виконання професійних обов’язків у Києві.

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– Це вкрай необхідна норма! Ми переконані, що столиця має запровадити муніципальний медичний пакет додаткових послуг для киян за рахунок міського бюджету. Має бути відновлена програма підготовки кадрів для столичної медицини. Безумовно, вибори – виклики і загрози, наша партія захистить своїх членів комісій і спостерігачів, але це має бути зроблено за бюджетні кошти, – додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Верховній Раді під час пленарного засідання виникла суперечка через Святослава Вакарчука.

Джерело: Батьківщина