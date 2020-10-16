Туреччина висловила підтримку Україні у питанні незаконної анексії Криму РФ та прагнення співпрацювати задля поглиблення взаємовідносин між країнами.
Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та очільника Туреччини Реджепа Ердогана за результатами зустрічі 16 жовтня 2020 року.
У заяві звучать такі головні тези:
- підтримка Туреччиною суверенітету України та докладання усиль задля деокупації Криму;
- координація дій щодо забезпечення захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях;
- сприяння отриманню Україною членства у НАТО;
- співпраця задля стабільності Чорноморського регіону та збереження екології у Чорному морі;
- співробітництво в оборонній сфері і у військово-технічній галузі;
- переговори щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною;
- поглиблення взаємодії у культурно-гуманітарній сфері.
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Візит Зеленського до Туреччини
16 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Туреччину.
Там він зустрівся з главою країни Реджепом Ердоганом.
Українська сторона планувала обговорити з іноземними партнерами співпрацю у галузі економіки, енергетики та інвестицій. Детальніше про взаємовідносини між Україно та Туреччиною читайте на Фактах ICTV.