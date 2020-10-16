Ми вже значно просунулись у встановленні миру на Донбасі – Зеленський

Під час робочого візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю місцевому виданню Demirören. Глава держави поділився очікуваннями від офіційного візиту та співпраці загалом.

Про очікування від переговорів

– Зміст нашого діалогу настільки широкий, що неможливо виділити щось основне. З найважливішого – співпраця у галузі економіки та енергетики, інвестиції, створення спільних підприємств.

Угода про вільну торгівлю

За словами Зеленського, Україна та Туреччина дуже різні країни, але у них є потужний потенціал. Через це підписання Угоди про вільну торгівлю затяглося, однак зараз воно на фінішній прямій.

Інвестиції Туреччини в Україну

Президент України позитивно оцінює інвестиції Туреччини – одні турецькі компанії будують дороги в Україні, інші забезпечують зв’язком. Найголовніше завдання – налагодити співпрацю у банківській сфері, в інфраструктурі та суднобудуванні.

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Співпраця в оборонній промисловості

– Ми спостерігаємо за турецькими безпілотниками, які показали себе з найкращого боку. В Україні виготовляють двигуни для дронів, тому буде цілком логічно розпочати спільне виробництво.

Ситуація на Донбасі

– Ми вже значно просунулися порівняно з тим, з чого починали, коли я прийшов до влади. По-перше, вдалося змінити формат переговорів – розмовляти за допомогою дипломатів краще, ніж за допомогою гармат.

По-друге, з полону звільнено багато українських громадян. За останні 80 днів на Донбасі підтримується режим припинення вогню, якщо не рахувати деякі провокаційні ситуації.

Як стверджує Зеленський, війна на Сході може закінчитися в будь-який день. Проте потрібно провести повну деокупацію та повернути всі окуповані території.

Про Крим

Президент розповів, що систему заходів під назвою Кримська платформа. Він сподівається, що це допоможе повернути контроль над півостровом. До неї хочуть долучити представників Меджлісу та безпосередньо Туреччину.

П’ять питань від Зеленського

Володимир Зеленський озвучив п’ять питань всенародного опитування, яке відбудеться 25 жовтня. Відомо, що під час виборів, окрім бюлетня, громадяни отримають окремий листок з важлими запитаннями про долю країни.