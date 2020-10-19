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Факты / Украина

Махинации с налогами: СБУ назвала популярную цель киберпреступников

По состоянию на октябрь сотрудники СБУ предотвратили 460 кибератак в отношении украинских органов государственной власти и важных объектов инфраструктуры.

Они заблокировали 2,5 тыс. опасных ресурсов и разоблачили 20 хакерских группировок.

Масштабным делом было разоблачение вмешательств в работу Государственной налоговой службы: сначала схемы формирования сумм налоговых кредитов по НДС, позже конвертационного центра с оборотом до 15 млрд, через который предприятия уклонялись от уплаты налогов.

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Правоохранители открыли 408 уголовных производств, 106 — за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных сетей (ст. 361, 362, 363 УК Украины).

К уголовной ответственности удалось привлечь 20 человек, осудить — троих.

Кибератаки на госорганы

В июле 2020 года СБУ сообщала об увеличении количества кибератак на украинские госорганы.

В период с 22 по 28 июля правоохранители заблокировали почти 50 тыс. таких попыток.

93% из них — сетевые атаки прикладного типа.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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