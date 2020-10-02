Масштабний витік: в мережу потрапили всі дані пацієнтів приватної клініки Дніпра

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявив витік інформації з однієї із найбільших приватних клінік у Дніпрі.

Через це у вільний доступ потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів.

Серед них персональні дані працівників та клієнтів (ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефони, e-mail), діагнози, дані медичної картки (що становлять медичну таємницю), включно з результатами аналізів, інформація про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих на коронавірус.

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Відомо, що витік стався через помилки конфігурації в інформаційних системах та базах даних клініки, які мали доступ до інтернету.

Витік надавав можливість не тільки викрасти персональну інформацію, але й несанкціоновано внести зміни.

У серпні цього року РНБО попереджало про активізацію російських хакерів. Під час останніх спроб атак використовувалися шкідливі вкладення, які імітували документи державних органів влади.

Їх розсилали електронною поштою. Під час відкриття вкладень хакери отримували доступ до систем та мереж державної установи.