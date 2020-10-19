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Факти / Україна / Політика

Окупація Криму є тестом апетитів Росії у регіоні – Джапарова

Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що окупація Росією півострова Крим, як і дії Москви у Сирії та Лівії, є лише тестом її апетитів у регіоні.

За її словами, Російська Федерація є державою, яка вчинила злочин проти України, і вона повинна повністю відповідає за окупацію. Окрім того РФ має деокупувати Крим.

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 – Ми не маємо жодної ілюзії щодо того, яким є справжнє обличчя Росії сьогодні, і, на жаль, ми повинні констатувати, що нинішня влада Росії є такою, що не демонструє жодної цивілізованої позиції й фактично здійснює злочини проти людства, – сказала Джапарова.

Заступниця очільника МЗС висловила сподівання на співпрацю з Туреччиною у рамках Кримської платформи, подальшу політичну та практичну підтримки з боку Анкари, кримських татар, що переїхали з півострова на материкову частину України.

Анексія Криму

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що питання окупованого Криму для всього світу залишатиметься відкритим доти, доки він не повернеться до складу України у тому статусі, який він мав до лютого 2014 року.

За його словами, усі злочини й порушення, які вчиняє російська окупаційна адміністрація в Криму, належним чином документуються, і настане час, коли Росія понесе за них відповідальність.

Джерело: Daily Sabah

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