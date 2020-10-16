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Факти / Україна / Політика

Зеленський озвучив фінальні запитання всенародного опитування

Президент України Володимир Зеленський озвучив три кінцеві запитання всенародного опитування.

  • Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

Для реалізації цієї ініціативи потрібне фінальне голосування парламенту з результатом не менше 300 голосів за. Зменшення кількості народних обранців може позитивно позначитися на якості представництва інтересів виборців.

Зросте конкуренція за депутатський мандат. Парламент стане ще професійнішим, що конче необхідно державі сьогодні. А 300 народних обранців є абсолютно виправданою кількістю депутатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою країни.

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

  • Так 93%, 237 votes
    237 votes 93%
    93%
  • Ні 7%, 17 votes
    17 votes 7%
    7%
Всього голосів: 254

  • Чи потрібно легалізувати в Україні медичний канабіс?

Ліки на основі канабісу та його похідних використовують для лікування пацієнтів із хворобами Альцгеймера та Паркінсона, ВІЛ/СНІД, раковими захворюваннями, хронічним болем, синдромом подразненого кишківника, множинним склерозом, а також епілепсією.

Канабіс допомагає хворим на рак після хіміотерапії і як знеболювальне, і як засіб для пригнічення нудоти та покращення апетиту.

Медичну марихуану застосовують також для лікування ментальних розладів, серед яких посттравматичний синдром — саме тому за легалізацію виступають деякі військові та ветерани.

Чи потрібно легалізувати в Україні медичний канабіс?

  • Так 76%, 154 votes
    154 votes 76%
    76%
  • Ні 24%, 48 votes
    48 votes 24%
    24%
Всього голосів: 202

  • Чи потрібно порушити питання про виконання Будапештського меморандуму?

Згідно з Будапештським меморандумом, Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу і стала без’ядерною державою.

Жодна з країн так і не ратифікувала цей документ, посилаючись на одне з його положень, за яким він набував чинності з моменту підписання.

Чи потрібно порушити питання про виконання Будапештського меморандуму?

  • Так 89%, 176 votes
    176 votes 89%
    89%
  • Ні 11%, 21 vote
    21 vote 11%
    11%
Всього голосів: 197

Вранці 15 жовтня Володимир Зеленський озвучив друге запитання всенародного опитування, спитавши у громадян, чи підтримують вони створення вільної економічної зони на Донбасі?

Перше запитання звучить так: чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

Про свою ініціативу проведення всенародного опитування президент оголосив 13 жовтня, зазначивши, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями.

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