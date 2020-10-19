З’явилися кадри повеней в різних столицях світу

Питання паводків у містах під час дощів – майже вічна проблема.

Щорічно ми бачимо безліч репортажів про те, як вулицями плавають автівки, торгові центри, які затоплені до середини перших поверхів, а музеї змушені перевозити свої експонати.

Проте, здавалося б, що чим цивілізованіше місто, чим воно комфортніше, чим більш європейське, чим сучасніше, тим менше там ризиків потрапити в повінь. Однак, як виявилося, це зовсім не так.

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Дивіться на відео кадри з потопів у різних світових столицях, які опублікувала Lenta.UA, на своїй сторінці в Facebook.

Проблема паводков в разных городах Опубліковано Lenta.UA Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Раніше ми писали, що у Карпатах випав сніг.

Джерело: Lenta.UA