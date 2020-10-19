Появились кадры потопов в разных столицах мира

Вопрос паводков в городах во время дождей – почти вечная проблема.

Ежегодно мы видим множество репортажей о том, как улицами плавают автомобили, торговые центры, которые затоплены до середины первых этажей, а музеи вынуждены перевозить свои экспонаты.

При этом, казалось бы, что чем цивилизованнее город, чем он комфортнее, чем более европейский, чем современнее, тем меньше там рисков попасть в потоп. Однако, как оказалось, это совсем не так.

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Смотрите на видео кадры с потопов в различных мировых столицах, которые опубликовала Lenta.UA, на своей странице в Facebook.

Проблема паводков в разных городах Опубліковано Lenta.UA Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Ранее мы писали, что в Карпатах выпал снег.

Источник: Lenta.UA