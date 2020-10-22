Всенародне опитування населення з п’яти питань від президента України Володимира Зеленського, яке хочуть провести 25 жовтня, не матиме жодних юридичних наслідків.

Однак глава держави обговорить його результати з Радою, заявив він під час розмови з представниками українських телеканалів.

– Це ж просто опитування, тут немає жодного юридичного фундаменту – я зрозумію відповідь народу, говоритиму з депутатами і пропонуватиму такі позиції, – зазначив Зеленський.

Читайте: Гроші бізнесменів і знайомих: Зеленський розповів про боротьбу з Covid-19 навесні

Всенародне опитування 25 жовтня

13 жовтня президент Володимир Зеленський оголосив про проведення в Україні під час місцевих виборів 2020 всенародного опитування.

Українцям запропонують відповісти на п’ять запитань, серед яких такі позиції:

чи потрібно в Україні запроваджувати довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах;

чи підтримують громадяни країни створення на Донбасі вільної економічної зони;

чи необхідно скоротити склад Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів;

чи потрібна легалізація медичного канабісу;

чи треба озвучувати на міжнародному рівні запитання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Детальніше про опитування Зеленського читайте на Фактах ICTV.