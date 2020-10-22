Всенародне опитування населення з п’яти питань від президента України Володимира Зеленського, яке хочуть провести 25 жовтня, не матиме жодних юридичних наслідків.
Однак глава держави обговорить його результати з Радою, заявив він під час розмови з представниками українських телеканалів.
– Це ж просто опитування, тут немає жодного юридичного фундаменту – я зрозумію відповідь народу, говоритиму з депутатами і пропонуватиму такі позиції, – зазначив Зеленський.
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Всенародне опитування 25 жовтня
13 жовтня президент Володимир Зеленський оголосив про проведення в Україні під час місцевих виборів 2020 всенародного опитування.
Українцям запропонують відповісти на п’ять запитань, серед яких такі позиції:
- чи потрібно в Україні запроваджувати довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах;
- чи підтримують громадяни країни створення на Донбасі вільної економічної зони;
- чи необхідно скоротити склад Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів;
- чи потрібна легалізація медичного канабісу;
- чи треба озвучувати на міжнародному рівні запитання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
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