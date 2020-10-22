Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Верховна Рада не ухвалює рішення про посилення відповідальності за порушення карантинних заходів, хоча це необхідно через погіршення епідситуації в країні.

Глава країни пов’язав це з місцевими виборами 2020.

– Ніхто з депутатів цієї Ради, ніхто від політиків, ніхто перед виборами нічого не хоче робити. Вони всі бояться. Питання не лише у монобільшості, питання в усіх депутатах, питання у ставленні до людей, – наголосив Володимир Зеленський під час розмови з представниками українських телеканалів.

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Водночас він підтримує такі нововведення.

– Зміни до законодавства щодо штрафів повинні бути. Це виважено та правильно, – додав Зеленський.

Зеленський про боротьбу з Covid-19 в Україні

Під час інтерв’ю з журналістами українських телеканалів Володимир Зеленський розповів про боротьбу з коронавірусом в Україні навесні.

Зокрема, як закуповувалися маски, дезінфектори.

Пізніше Україні вдалося налагодити виробництво та постачати товари за кордон.