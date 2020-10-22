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Факти / Україна

Всі бояться. Зеленський пояснив, чому не підвищують штрафи за порушення карантину

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Верховна Рада не ухвалює рішення про посилення відповідальності за порушення карантинних заходів, хоча це необхідно через погіршення епідситуації в країні.

Глава країни пов’язав це з місцевими виборами 2020.

– Ніхто з депутатів цієї Ради, ніхто від політиків, ніхто перед виборами нічого не хоче робити. Вони всі бояться. Питання не лише у монобільшості, питання в усіх депутатах, питання у ставленні до людей, – наголосив Володимир Зеленський під час розмови з представниками українських телеканалів.

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Водночас він підтримує такі нововведення.

– Зміни до законодавства щодо штрафів повинні бути. Це виважено та правильно, – додав Зеленський.

Зеленський про боротьбу з Covid-19 в Україні

Під час інтерв’ю з журналістами українських телеканалів Володимир Зеленський розповів про боротьбу з коронавірусом в Україні навесні.

Зокрема, як закуповувалися маски, дезінфектори.

Пізніше Україні вдалося налагодити виробництво та постачати товари за кордон.

Фото: Офіс президента

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