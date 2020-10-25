Соціологічна група Рейтинг оприлюднила результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 до Київради.

Згідно з даними, лідирує партія УДАР, яку підтримали 21,3 % виборців. Перший у списку партії – Віталій Кличко.

Також п’ятивідсотковий барєр подолали такі політсили:

УДАР – 21,3%;

Європейська солідарність – 18%;

Слуга народу – 9,5;

Голос – 7,2%;

Єдність Олександра Омельченка – 6,8%.

Читайте: Місцеві вибори 2020: результати екзит-полу в Україні

Також Рейтинг оприлюднив результати екзит-полу з виборів мера Києва. Згідно з даними, лідирує Віталій Кличко, який набрав 47,8%. Це означає, що другий тур таки буде. Суперником чинного мера, ймовірно, буде Олександр Попов, який набрав 8,6%.

Соціологічна група Рейтинг проводила опитування на виході зі 100 виборчих дільниць. Всього опитали 10 402 респонденти. Опитування відбувалося анонімно, його учасники самостійно заповнювали анкети (бюлетені) і опускали їх у спеціально виготовлені скриньки.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,0%.

Загалом, явка на виборах 2020 в Україні була дуже низькою. За попередніми підрахунками ЦВК, проголосували лише лише 37% виборців.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг