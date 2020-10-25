Згідно з результатами екзит-полу, до складу Харківської міської ради можуть потрапити шість партій.

Прохідний відсоток набрали політичні сили:

Блок Кернеса – Успішний Харків – 39,52%;

Опозиційна платформа – За життя – 16,99%;

Слуга народу – 12,39%;

Європейська солідарність – 9,17%;

Партія Шарія – 6,41%;

Блок Світличної – Разом – 5,42%.

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Найбільше голосів серед претендентів на крісло очільника Харкова отримав Геннадій Кернес – 57,9%. У зв’язку з цим другого туру виборів міського голови у Харкові не буде.

Інші кандидати набрали:

Олександр Фельдман – 12,12% голосів;

Олексій Кучер – 11,98%;

Олег Абрамичев – 6,23%;

Ігор Черняк – 4,51%.

Офіційні результати місцевих виборів 2020 мають оголосити до 6 листопада включно.

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1 500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Опитування у день виборів

У день місцевих виборів на дільницях проводили опитування від президента Володимира Зеленського, в якому він пропонував відповісти на п’ять запитань.

Дослідження Громадянської мережі Опора показало, що відповідне опитування проводили на 55% виборчих дільниць. Відповідно на 45% дільниць не побачили інтерв’юерів.