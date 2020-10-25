Станом на 16.00 25 жовтня опитування президента України Володимира Зеленського не проводиться на 45% виборчих дільниць.

Такі дані оприлюднила очільниця громадянської мережі Опора.

– Станом на цю годину біля 55% дільниць вони (інтерв’юери, що проводять опитування президента – Ред.) є, 45% – ні, – заявила Ольга Айвазовська.

Зазначається, що похибка національного дослідження становить 4%.

Читайте: Місцеві вибори 2020 — останні новини

Покриття дільниць волонтерами-інтерв’юерами опитування президента по регіонах:

Південь – 78,65%;

Схід – 56,87%;

Центр – 55,79%;

Захід – 37,81%.

Вибори 2020

Згідно з законом, чергові вибори завжди припадають на останню неділю жовтня. У 2020 році це 25 жовтня.

Фахівці прогнозують рекордно низьку явку на місцевих виборах 2020, адже разом із поділом (раніше місцеві вибори проводилися разом із парламентськими) на виборчий процес вплинув і карантин в Україні.

Свіжі новини можна відстежувати завдяки онлайн трансляції виборів в Україні 2020.

Коронавірусні обмеження передбачають обов’язкове використання медичної маски на дільниці та дотримання соціального дистанціювання.

Один з членів виборчої комісії зобов’язаний перевіряти температуру виборців, а для осіб з явними ознаками ГРВІ потрібно було встановити окрему кабінку, щоб зменшити ризик поширення захворюваності.