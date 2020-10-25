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Факты / Украина / Политика

Местные выборы 2020: результаты экзитпола в Харькове

Согласно результатам экзитпола, в состав Харьковского городского совета могут попасть шесть партий.

Проходной процент набрали политические силы:

  • Блок Кернеса — Успешный Харьков — 39,52%;
  • Опозиционная платформа — За жизнь — 16,99%;
  • Слуга народа — 12,39%;
  • Европейская солидарность — 9,17%;
  • Партия Шария — 6,41%;
  • Блок Светличной — Разом — 5,42%.

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Больше всего голосов среди претендентов на кресло главы Харькова получил Геннадий Кернес — 57,9%. В связи с этим второго тура выборов городского головы в Харькове не будет.

Другие кандидаты набрали:

  • Александр Фельдман — 12,12% голосов;
  • Алексей Кучер — 11,98%;
  • Олег Абрамичев — 6,23%;
  • Игорь Черняк — 4,51%.

Місцеві вибори Харків екзит-пол

Официальные результаты местных выборов 2020 должны объявить до 6 ноября включительно.

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 провели собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Опрос в день выборов

В день местных выборов на участках проводили опрос от президента Владимира Зеленского, в котором он предлагал ответить на пять вопросов.

Исследование Гражданской сети Опора показало, что соответствующий опрос проводили на 55% избирательных участков. Соответственно на 45% участков не увидели интервьюеров.

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