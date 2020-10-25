Согласно результатам экзитпола, в состав Харьковского городского совета могут попасть шесть партий.
Проходной процент набрали политические силы:
- Блок Кернеса — Успешный Харьков — 39,52%;
- Опозиционная платформа — За жизнь — 16,99%;
- Слуга народа — 12,39%;
- Европейская солидарность — 9,17%;
- Партия Шария — 6,41%;
- Блок Светличной — Разом — 5,42%.
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Больше всего голосов среди претендентов на кресло главы Харькова получил Геннадий Кернес — 57,9%. В связи с этим второго тура выборов городского головы в Харькове не будет.
Другие кандидаты набрали:
- Александр Фельдман — 12,12% голосов;
- Алексей Кучер — 11,98%;
- Олег Абрамичев — 6,23%;
- Игорь Черняк — 4,51%.
Официальные результаты местных выборов 2020 должны объявить до 6 ноября включительно.
Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 провели собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.
Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.
Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Опрос в день выборов
В день местных выборов на участках проводили опрос от президента Владимира Зеленского, в котором он предлагал ответить на пять вопросов.
Исследование Гражданской сети Опора показало, что соответствующий опрос проводили на 55% избирательных участков. Соответственно на 45% участков не увидели интервьюеров.