Результати виборів 2020 у Львові: Садовий готовий до другого туру

Кандидат на посаду мера Львова на місцевих виборах 2020 Андрій Садовий повідомив, що готовий до другого туру.

За його словами, це повинна бути боротьба стратегій та планів, а не компроматів та фейків.

– Дякую усім львів’янам, що прийшли та проголосували. Мені приємно, що Самопоміч займає тверду другу позицію, Голос – третю, – зазначив Садовий.

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Окрім того, чинний міський голова Львова повідомив, що у разі перемоги на місцевих виборах 2020 хотів би збудувати завод комплексного сортування та переробки твердих побутових відходів.

– Також треба розвивати освіту. Львів останні чотири роки займає лідерські позиції щодо результатів ЗНО, тому ці здобутки потрібно примножувати. Інфраструктурні проекти потрібно ще розвивати, – повідомив мер Львова.

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Результати виборів у Львові

За результатами екзит-полів у Львові на місцевих виборах 2020 перемогу здобуває чинний мер Андрій Садовий.

Він набрав 41,12% підтримки виборців. Прохідний бар’єр у 5% подолали 5 партій – Європейська солідарність, Самопоміч, Голос, ВО Свобода, Варта.