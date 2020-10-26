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Факти / Україна / Політика

Різниця 135 голосів: в 208 окрузі Ляшко і Гунько борються за місце в Раді

Після обробки 17,58% протоколів на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область), що проходили паралельно з місцевими, кандидат від Слуги народу Анатолій Гунько з невеликою різницею випереджає лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Розрив між Гуньком та Ляшком нині становить 1,76%, або 135 голосів.

За даними ЦВК, за Гунька – 2 717 голосів, за Ляшка – 2 582.

На третьому місці самовисуванка Людмила Давиденко. За неї проголосували 22,48% виборців (1 722 голоси).

У решти – менше 5% голосів.

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Чому звільнилося місце в Раді по округу 208

Місце у Верховній Раді звільнилося 23 травня 2020 року. У цей день знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням в голову народного депутата Валерія Давиденка.

Він входив до групи Довіра і був обраний у мажоритарному окрузі №208.

Джерело: ЦВК

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