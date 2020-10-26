После обработки 17,58% протоколов на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область), проходивших параллельно с местными, кандидат от Слуги народа Анатолий Гунько с небольшой разницей опережает лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Разрыв между Гунько и Ляшко сейчас составляет 1,76%, или 135 голосов.

По данным ЦИК, за Гунько – 2 717 голосов, за Ляшко – 2 582.

На третьем месте самовыдвиженка Людмила Давыденко. За нее проголосовали 22,48% избирателей (1 722 голоса).

У остальных – менее 5% голосов.

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Почему освободилось место в Раде по округу 208

Место в Верховной Раде освободилось 23 мая 2020 года. В этот день нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного депутата Валерия Давыденко.

Он входил группу в Доверие и был избран по округу №208.