После обработки 17,58% протоколов на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область), проходивших параллельно с местными, кандидат от Слуги народа Анатолий Гунько с небольшой разницей опережает лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
Разрыв между Гунько и Ляшко сейчас составляет 1,76%, или 135 голосов.
По данным ЦИК, за Гунько – 2 717 голосов, за Ляшко – 2 582.
На третьем месте самовыдвиженка Людмила Давыденко. За нее проголосовали 22,48% избирателей (1 722 голоса).
У остальных – менее 5% голосов.
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Почему освободилось место в Раде по округу 208
Место в Верховной Раде освободилось 23 мая 2020 года. В этот день нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного депутата Валерия Давыденко.
Он входил группу в Доверие и был избран по округу №208.