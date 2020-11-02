Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів фракції Слуга народу в обов’язковому порядку підтримати ініційовані ним жорсткі рішення щодо ситуації навколо Конституційного суду України.

– Очевидно, що за підсумками ваших сьогоднішніх рішень, ухвалюватимемо глобальні рішення. Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився. Закінчився час умовлянь і м’якості. Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо Конституційному суду. Обов’язково. Це навіть не прохання. Жодних прохань, коли знищують цінності, – сказав він в аудіозверненні до депутатів фракції Слуга народу.

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Зеленський підкреслив, що своє право брати на себе відповідальність і платити будь-яку ціну, він особисто довів ще задовго до президентства, тому може відкрито дивитися кожному з депутатів в очі.

– Але знаю, що сьогодні поруч зі мною стоїть потужна команда “своїх”. Йдеться про особистий вибір кожного з вас: чи ви – сила, або – десяток груп за різними інтересами. Вірю, що ми повинні вийти з ситуації переможцями. Тому що ми на стороні людей, на боці правди, на стороні прогресу, – зазначив він.

Законопроект Зеленського

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Якщо закон ухвалять, всіх суддів, причетних до рішень 27 жовтня, буде звільнено, після чого почнеться процес відбору нових суддів.