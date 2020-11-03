Мітинг у Києві під Верховною Радою: активісту стало зле (ФОТО та ВІДЕО)

Під стінами Верховної Ради зібралися активісти, які вимагають від парламентарів ухвалити законопроект №3704 Про доступне розмитнення.

Також під парламентом проходить акція протесту підприємців.

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У поліції Києва заявили, що під Радою чергують правоохоронці та нацгвардійці.

– Організатори деяких заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці, – додали у поліції.

Також у столичній поліції розповіли, що одному активісту стало зле. Правоохоронці надали йому першу допомогу до прибуття швидкої допомоги.















На мітинг під Радою викликали швидку: активісту стало зле / 4 фотографии

Що каже законопроект №3704

Проект закону покликаний звільнити від сплати ПДВ учасників та ветеранів АТО, які хочуть ввезти в Україну транспортний засіб, маса якого не перевищує 3,5 т.

Також проект змінює принципи розмитнення в частині вікового коефіцієнту.

За задумом авторів законопроекту, зміни повинні здешевити розмитнення авто до €300-600.