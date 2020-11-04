Співробітники СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації, який вимагав $10 тис. у місцевого жителя.

– У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 га у Чернігівській області, – розповіли у прес-службі СБУ.

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Наразі проходять обшуки на роботі та вдома у фігуранта справи.



















Вимагав $10 тис. СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА / 5 фотографий

Затримання поліцейських на Сумщині

У Сумській області двоє поліцейських систематично вимагали неправомірну вигоду від місцевого бізнесмена, який займається деревиною.

Натомість правоохоронці обіцяли не перешкоджати його діяльності.