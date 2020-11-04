PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вимагав $10 тис. СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА

Співробітники СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації, який вимагав $10 тис. у місцевого жителя.

– У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 га у Чернігівській області, розповіли у прес-службі СБУ.

Читайте: $200 тис. за закриття справи: начальника управління ДФС затримали на хабарі

Наразі проходять обшуки на роботі та вдома у фігуранта справи.

  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
  • СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА
Вимагав $10 тис. СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА / 5 фотографий

Затримання поліцейських на Сумщині

У Сумській області двоє поліцейських систематично вимагали неправомірну вигоду від місцевого бізнесмена, який займається деревиною.

Натомість правоохоронці обіцяли не перешкоджати його діяльності.

Джерело: СБУ

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх