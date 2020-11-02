Україна готова запустити сервісний хаб з відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду у Щасті Луганської області. У ньому можна буде отримати банківські, пенсійні та інші послуги.

У сервісному хабі жителі окупованих зможуть отримати безоплатну правову допомогу, повідомили Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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У міністерстві зазначають, що на КПВВ в Щасті можна розв’язати наступні питання:

призначення пенсій;

перерахунок пенсій;

надання довідок;

виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю, оформлення допомоги на поховання;

оформлення електронних пенсійних посвідчень;

вклеювання фото при досягненні 25- і 45-річного віку;

оформлення і видача паспорта громадянина України;

оформлення та видача закордонного паспорта.

Також водії зможуть провести державну реєстрацію авто і обміняти права.

Батьки отримають доступ до сервісу Емалятко для реєстрації народження дитини та призначення державної допомоги.

Відкриття КПВВ

Під час засідання Тристоронньої контактної групи домовились з 10 листопада відкрити два нових контрольних пунктів в’їзду та виїзду на Донбасі.

Запрацювати мають КПВВ Золоте та КПВВ Щастя на Луганщині. Представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій