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Факти / Україна / Політика

ТКГ домовилася про відкриття двох нових пунктів пропуску на Донбасі

Під час засідання Тристоронньої контактної групи домовились з 10 листопада відкрити два нових контрольних пунктів в’їзду та виїзду на Донбасі.

Запрацювати мають КПВВ Золоте та КПВВ Щастя на Луганщині, йдеться у повідомленні ОП.

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Представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту.

Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі Золотого, який за рік тричі перебував під обстрілом.

Заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив щодо готовності України відкрити обидва пункти у визначену дату.

6 листопада Рєзніков відвідає ці контрольні пункти для завершення організаційних питань.

Новий спікер ТКГ

Українського військового оглядача Олексія Арестовича призначили спікером української делегації у ТКГ.

Арестович вже заявив, що українська сторона в ТКГ під час засідання групи запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант Плану дій щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання.

Джерело: Офіс президента

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