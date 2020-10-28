ТКГ домовилася про відкриття двох нових пунктів пропуску на Донбасі

Під час засідання Тристоронньої контактної групи домовились з 10 листопада відкрити два нових контрольних пунктів в’їзду та виїзду на Донбасі.
Запрацювати мають КПВВ Золоте та КПВВ Щастя на Луганщині, йдеться у повідомленні ОП.
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Представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту.
Також українська сторона завершує асфальтування дороги в районі Золотого, який за рік тричі перебував під обстрілом.
Заступник глави української делегації Олексій Резніков запевнив щодо готовності України відкрити обидва пункти у визначену дату.
6 листопада Рєзніков відвідає ці контрольні пункти для завершення організаційних питань.
Новий спікер ТКГ
Українського військового оглядача Олексія Арестовича призначили спікером української делегації у ТКГ.
Арестович вже заявив, що українська сторона в ТКГ під час засідання групи запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант Плану дій щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання.