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Факти / Україна

Заправки – відчинені, ТРЦ – зачинені: Степанов розповів про карантин вихідного дня

МОЗ радитиме запровадити в Україні карантин вихідного дня.

Про це під час брифінгу 9 листопада заявив очільник відомства Максим Степанов.

– Ми пропонуватимемо жорсткий карантин вихідного дня. З 00.00 суботи до 00.00 понеділка в країні працюватимуть винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки, – повідомив Максим Степанов.

Читайте: Запровадження карантину вихідного дня в Україні обговорюється – Шмигаль

Водночас ресторани, кафе працюватимуть винятково на виніс, ТРЦ мають бути зачинені. Запроваджуватиметься заборона і на проведення будь-яких розважальних заходів.

Карантин вихідного дня в Україні

Карантин вихідного дня хочуть запровадити через неможливість поставити країну на повну паузу за допомогою локдауну.

Так фахівці хочуть скоротити контакти людей хоча б на вихідних.

Детальніше про карантин вихідного дня в Україні читайте на Фактах ICTV.

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