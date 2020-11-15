В Україні закінчився другий тур місцевих виборів у семи містах

О 20.00 закрились дільниці у семи містах України, де пройшов другий тур виборів міських голів. Міських голів обирають, тому що в першому жоден кандидат не набрав 50% голосів виборців.

Голосування пройшло спокійно, заявили у поліції та громадській мережі Опора.

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Де пройшли вибори 2020

Одеса – чинний мер Геннадій Труханов та чинний нардеп Микола Скорик від Опозиційної платформи – за життя;

Херсон –колишній мер міста Володимир Сальдо та чинний нардеп з групи За майбутнє Ігор Колихаєв;

Луцьк – радник мера Ігор Поліщук від партії За майбутнє та самовисуванець Богдан Шиба;

Суми – чинний мер Олександр Лисенко від Батьківщини та голова Сумської райради Вадим Акпєров від Європейської солідарності;

Українка – директор ТОВ Дніпро Оксана Кирилюк від Слуги народу та директор ТОВ Азбор Олександр Туренко від ЄС;

Камʼянець-Подільський – голова кам’янець-подільської організації ВО Свобода Михайло Посітко та директор благодійного фонду Володимир Мельниченко;

Краматорськ – чинний мер Андрій Панков та один з директорів Енергомашспецсталі Олександр Гончаренко.

Де зафіксували порушення

Поліція зареєструвала 54 повідомлення про порушення на місцевих виборах. Найбільше порушень у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях.

У поліції повідомили, що 36-річний житель Обухівщини виготовив бюлетені для голосування на виборах міського голови міста Українка Київської області. Пропонував проголосувати за певного кандидата за 100 грн.

Водночас громадянська мережа Опора не зафіксувала жодних порушень виборчого законодавства на 87% виборчих дільницях.

Де були порушення:

3% дільниць зафіксовано факти демонстрації виборчого бюлетеня;

3% дільниць – факти фотографування бюлетеня;

3% дільниць зафіксовано порушення незначного процедурного характеру;

4% дільниць спостерігачі зафіксували видачу бюлетенів без паспорта або іншим особам.

Явка у другому турі місцевих виборів 2020

За даними ГО Опора, на повторному голосуванні явка склала 18,6% (станом на 16.00).

За даними ЦВК, на 13.00 середня явка на виборах міських голів становила майже 11%.

Луцьк – 10,59%;

Краматорськ – 13,00%;

Українка – 15,38%;

Одеса – 11,68%;

Суми – 6,92%;

Херсон – 9,32%;

Кам’янець-Подільський – 14,28%.

Інші міста, де не визначили очільника міста, обиратимуть своє керівництво 22 листопада.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020. У 15 містах вдалося обрати міських голів за результатами першого туру. У всіх населених пунктах перемогли чинні мери.

У Києві за Віталія Кличка проголосувало 50,5% виборців. Геннадія Кернеса підтримало 60,34% харків’ян. Руслан Марцінків отримав 84,7% голосів у Івано-Франківську.