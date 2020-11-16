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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 17 листопада

У вівторок, 17 листопада Верховна Рада IX скликання збереться на пленарне засідання. Нардепи розглянуть низку важливих законопроектів.

У першому читанні парламентарі розглянуть законопроекти щодо змін у Податковому та Господарському кодексах, а також соціальної допомоги дітям з інвалідністю.

У другому читанні депутати розглянуть внесення змін до Державного бюджету 2020 та до закону Про публічні закупівлі.

Читайте: Карантин, соціальна допомога та податки: порядок денний Ради 17 листопада

Також на порядку денному у народних обранців буде кілька питань ратифікації.

Скасування карантину вихідного дня

У п’ятницю, 13 листопада, заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк розповів, що Верховна Рада планує у вівторок розглянути законопроект про відновлення роботи е–декларування та постанову про скасування карантину вихідного дня.

Народні депутати такж розглядають можливість перенесення частини засідань наступного тижня

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