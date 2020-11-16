Верховна Рада IX скликання збереться на пленарне засідання у вівторок, 17 листопада. Нардепи розглянуть низку законопроектів, але спершу проголосують за внесення до порядку денного проекту Постанови про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення.

У першому читанні парламентарі розглянуть проекти законів, які стосуються Податкового кодексу щодо детінізації ринку, Господарського кодексу та соціальної допомоги дітям з інвалідністю.

У другому читанні політики переглянуть бюджет України на 2020 рік та ймовірно внесуть зміни до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби.

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Засідання Верховної Ради 17.11.2020 – порядок денний

Щодо питань ратифікації нардепи розглянуть:

гарантійну угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком;

можливість приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА;

приєднання до Протоколу про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

Коронавірус у Раді

У Верховній Раді України зафіксували черговий спалах коронавірусу. Захворіли спікер Дмитро Разумков і його заступник Руслан Стефанчук, через що засідання Ради вестиме заступниця спікера Олена Кондратюк.

Загалом коронавірус діагностували у 75 народних депутатів – це кожен шостий.