Сотні барменів, кухарів та рестораторів зібралися прямо під вікнами Кабміну. Уряду довелося засідати під каструльний акомпонимент.

Протестувальники вимагали не позбавляти їх роботи. Вони кажуть, що і так ще не оговталися від весняного локдауну, а тут вже нові обмеження.

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Поруч із рестораторами протестувати вийшли й представники театрів та кіноіндустрії. Але ні плакати, ні грюкання каструль протестувальникам не допомогли.

Кабінет міністрів проголосував за карантин вихідного дня. Карантин діятиме щонайменше до кінця листопада.

У вихідні не працюватимуть магазини та розважальні зони у торговельних центрах. Будуть зачинені спортзали, кафе та ресторани. Страви – тільки на винос. Без глядачів залишаться кінозали, театри та музеї.

Уряд малому бізнесу обіцяє доступні кредити та компенсувати частину зарплат. Але на це можуть претендувати тільки офіційно влаштовані працівники. До того ж, за оренду приміщень підприємцям доведеться платити в повному обсязі.

Дехто з підприємців вже почав шукати шпаринки, як обійти заборони під час карантину вихідного дня. На деяких кав’ярнях можуть з’явитися вивіски – продукти. На ресторанах – трапезні, на будівельних магазинах – аптеки.

Один ресторатор із Тернополя збирається назвати свій заклад – храмом. Бо на церковні заходи за постановою Кабміну – обмежень жодних. А одна з мереж будівельних гіпермаркетів ще напередодні карантину в соціальних мережах написала, що п’ятниця продовжується аж до понеділка.

У Львові поліція зупинила концерт популярного українського гурту Бумбокс. Для власників клубу ця історія закінчиться штрафом, але він буде значно меншим за отриманий прибуток.

Урядових обмежень намагалися уникнути цілими містами. Проти карантину вихідного дня виступили мери Черкас, Одеси, Рівного, Тернополя, Слов’янська та інших міст.

Далі ж всіх пішли в Івано-Франківську та Львові. Там рішенням виконкому скасували вихідні. Більшість кафе та ресторанів цього вікенду були відчинені.

А ось ринки не працювали. Вони – в оточенні поліцейських. Ті підприємці, які відкривали свої заклади, одразу були змушені їх зачинити.

Замість карантину вихідного дня в деяких містах пройшли протести вихідного дня. Дійшло навіть до перекриття трас – на Рівненщині, Житомирщині та на Буковині.

МОЗ, щоб збільшити кількість місць для хворих на коронавірус, призупинив всі планові операції. Дозволені тільки ургентні втручання.

Термінові операції будуть робити тільки окремі лікарні. В столиці – це Інститут Шалімова. Інші медзаклади готують на прийом інфікованих коронавірусом.

Обмеження зараз вводить вся Європа. Багато країн запроваджують комендантську годину – своєрідний вечірній карантин.

В Україні ж це зробити не так просто. Тому уряд пішов шляхом введення карантину вихідного дня. Та чи спрацює цей винахід експерти не певні.

Але в Кабміні вже заявили, що на запровадження локдауну не підуть, бо не витримає економіка. Бюджет і так тріщить по швах.

Чиновники кажуть, що ефект від нового карантину Україна відчує тільки за два тижні. Саме тоді і стане зрозуміло, чи це залишиться просто експериментом, чи карантин вихідного дня продовжать далі.

Карантин вихідного дня можуть скасувати

У Раді зареєстрували проект постанови про скасування карантину вихідного дня. Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк повідомила про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, висловивши свою підтримку такої ініціативи.

При цьому віце-спікер звернулася до органів місцевого самоврядування із закликом забезпечити виконання раніше введених карантинних заходів.