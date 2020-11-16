У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №4381 про скасування рішення Кабінету міністрів України щодо введення в країні карантину вихідного дня.

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк повідомила про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, висловивши свою підтримку такої ініціативи.

При цьому віце-спікер звернулася до органів місцевого самоврядування із закликом забезпечити виконання раніше введених карантинних заходів.

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Також Верховна рада запросила прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та весь склад Кабінету міністрів на пленарне засідання у вівторок, 17 листопада для пояснення свого рішення щодо доцільності спровадження карантину вихідного дня.

За словами Кондратюк, Шмигалю завтра поставлять три запитання щодо:

розподіл грошей з Фонду боротьби з Covid-19;

виконання постанови Верховної Ради від 20 жовтня Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

скасування карантину вихідного дня.

Карантин вихідного дня

В Україні запровадили карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.

Напередодні представники місцевої влади та бізнесу заявляли, що не будуть виконувати постанову Кабміну. З ними вирішили боротися штрафами.

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