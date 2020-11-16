У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №4381 про скасування рішення Кабінету міністрів України щодо введення в країні карантину вихідного дня.
Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк повідомила про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, висловивши свою підтримку такої ініціативи.
При цьому віце-спікер звернулася до органів місцевого самоврядування із закликом забезпечити виконання раніше введених карантинних заходів.
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Також Верховна рада запросила прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та весь склад Кабінету міністрів на пленарне засідання у вівторок, 17 листопада для пояснення свого рішення щодо доцільності спровадження карантину вихідного дня.
За словами Кондратюк, Шмигалю завтра поставлять три запитання щодо:
- розподіл грошей з Фонду боротьби з Covid-19;
- виконання постанови Верховної Ради від 20 жовтня Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.
- скасування карантину вихідного дня.
Карантин вихідного дня
В Україні запровадили карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 листопада.
Напередодні представники місцевої влади та бізнесу заявляли, що не будуть виконувати постанову Кабміну. З ними вирішили боротися штрафами.
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