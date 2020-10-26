геннадій труханов

В Україні пройшли місцеві вибори 2020. Станом на 25 жовтня, відомі результати екзит-полу. Згідно з ними в Одесі на місце голови міської ради претендує чинний мер міста Генадій Труханов (Довіряй ділам). Він набрав 34,40% голосів. Друге місце посів Микола Скорик (Опозиційна платформа За життя) – 17,93%. Кандидати разом вийшли у другий тур місцевих виборів.

Труханов керує Одесою вже шість років – 25 травня 2014 року переміг на позачергових виборах як самовисуванець, а 25 жовтня 2015 року його переобрали.

Що відомо про Геннадія Труханова – дивіться в матеріалі.

Біографія

Геннадію Трухановому зараз 55 років. Народився 17 січня 1965 року в Одесі. Закінчив Одеське вище артилерійське командне училище (інженер з ремонту та експлуатації автомобільної техніки). Другу вищу освіту отримав в Київському національному університеті внутрішніх справ (юрист).

Крім того, в 2013 році закінчив Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

У 1986-1992 роках служив у Північно-Кавказькому військовому окрузі.

Після звільнення організував в Одесі охоронну фірму Капітан, де був директором до 1996 року.

З 2001 до 2003 року займався питаннями безпеки в нафтовій компанії Лукойл – Україна (радник гендиректора, помічник представника президента).

У 1995 році став президентом Української національної федерації таїландського боксу. З вересня 2014 року – президент Європейської федерації таїландського боксу.

Політична кар’єра

З 2004-го до 2007 року працював радником і помічником-консультантом в апараті Верховної Ради.

Тричі обирався депутатом Одеської міськради: в 2005 році – по мажоритарному округу, в 2006-му – за списком Народного блоку Литвина (очолював постійну комісію у справах молоді та спорту) і в 2010 році – за списком Партії регіонів (голова фракції).

У 2008-2011 роках був регіональним представником Держкомітету України у справах ветеранів в Одеській області.

У грудні 2012 року обраний народним депутатом Верховної Ради VІІ скликання по мажоритарному округу №136 в Одесі від Партії регіонів, а в лютому 2014-го вийшов з фракції і перейшов у депутатську групу Економічний розвиток.

У 2014 році переміг на позачергових виборах міського голови Одеси як самовисуванець, а в 2015-му його переобрали.

Цього ж року Труханов створив політичну силу Довіряй справам, від якої в 2020 повторно балотується у мери. Нині політик вийшов у другий тур місцевих виборів.

На виборах до Верховної Ради в 2019 році він балотувався від Опозиційного блоку, який не подолав п’ятивідсотковий бар’єр.

Декларація Труханова

Геннадій Труханов в 2019 році отримав 224,8 тис. грн зарплати як міський голова Одеси.

Також він задекларував 515,2 тис. грн доходу від швейцарської фірми Contract Casa Sagl. LTD, яка орендувала у нього квартиру.

Готівкою градоначальник зберігає 62 тис. грн і $13,8 тис., а на рахунках у банках – 464,7 тис. грн та $2,5 тис. Крім того, він володіє акціями Одеського НПЗ.

З нерухомості у Труханова є квартира в Одесі площею 131,8 кв. м.

Минулого року він купив автомобіль Land Rover 2012 року випуску, на якому їздить, згідно з договором оренди, його дочка Катерина.

Труханов розлучений. У нього дві дочки – Катерина (народилася у 1986) і Аліса (народилася у 2000).

Місцеві вибори в Україні 2020 відбулися 25 жовтня. Результати екзит-полу дивіться у матеріалі.

Фото: Геннадій Труханов