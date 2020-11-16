Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт екс-президента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Таке рішення судді ухвалили на засіданні 16 листопада, тим самим частково задовольнивши клопотання адвоката Януковича.

Апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича.

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Справа Януковича

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав президента-втікача Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України. Його заочно засудили до 13 років позбавлення волі.

4 травня 2020 року суд обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі про узурпацію влади, задовольнивши клопотання Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора заявили, що заочний арешт Януковича дозволить почати процедуру екстрадиції і звернутися за дозволом на спеціальне розслідування.

12 травня Печерський районний суд Києва виніс рішення про утримання під вартою екс-президента України – у справі про організацію масових вбивств на Майдані.