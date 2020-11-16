На Сумщині, а саме у місті Шостка, екс-службовці присвоїли майже 600 тис. грн. Гроші виділили з державного бюджету на капітальний ремонт автогідропідіймача.

Прокуратура Сумської області повідомила про підозру трьом зловмисникам. Це колишній директор управління житлово-комунального господарства, виконувач обов’язків директора комунального підприємства міської ради та директор ТОВ.

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За даними слідства, у 2018 році екс-службовці уклали тристоронній договір на капітальний ремонт автогідропідіймача на базі автомобіля ЗІЛ 130. Начальник управління підписав документ. у якому йшлося про виконаний ремонт підіймача. Також його підписав виконувач обов’язків директора комунального підприємства.

Таким чином, на рахунок товариства перерахували 594 510 грн бюджетних коштів у якості повної оплати за нібито виконану роботу.

Правоохоронці з’ясували, що нині автогідропідіймач несправний і його ніхто не ремонтував.

Зловмисників звинуватили у здійсненні ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Їм загрожує строк від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

4 роки за хабар: суд відправив за грати депутата Полтавської облради

Вищий антикорупційний суд призначив покарання для депутата Полтавської облради Валерія Прядки та заступника начальника одного з відділів комунального підприємства Полтавафарм Руслана Гнєздова. Їх засудили до 4 років та 6 місяців позбавлення волі за хабар поліцейському у сумі 35 тис. грн.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура