На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії Слуга Народу главу Воловецької ОТГ Михайла Попелича за підозрою у вимаганні хабара.

Повідомляючи про затримання Попелича, в Офісі президента наголосили, що покарання за корупцію в Україні “має стати більш жорстким та невідворотним”.

– Часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишилися у минулому, – йдеться у повідомленні.

Попелича затримали, коли він отримував гроші, які вимагав від підприємця за підписання актів виконаних робіт.

Разом із новообраним головою Воловецької ОТГ затримали його знайомого.

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Належність до партії влади не врятує: на хабарі спіймали главу ОТГ від Слуги народу / 3 фотографии

На Закарпатті митники отримували хабарі

6 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про викриття працівників митної служби на пропускному пункті Солотвино на Закарпатті, які вимагали хабар від власників євроблях за проходження митного контролю без перешкод.

За кожне авто з іноземною реєстрацією зловмисники отримували €650.