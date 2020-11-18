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Факти / Україна / Політика
Андрій Жигайло |

Верховна Рада на карантин не піде – Корнієнко

Депутати на карантин не підуть – парламент буде працювати в форматі комітетів та позачергових засідань.

Про це заявив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

– Рада не може піти на карантин. Це такий орган, який повинен працювати постійно. У нас є досвід цієї весни, коли ми трохи міняли календарний план і працювали в форматі позачергових засідань, – сказав Корнієнко.

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Він також розповів, що секретаріати комітетів йдуть негайно на самоізоляцію, якщо є хворі.

Корнієнко зазначив, що у Верховній Раді проводяться всі протиепідемічні заходи, під час кожної перерви пленарного засідання зал кварцують та все дезінфікують.

Розпуску Ради не буде

Наразі Верховна Рада є важлива для країни і питання про її розпуск залишається відкритим. Хоча конституційних підстав для цього поки немає, вважає Олександр Корнієнко.

Але нині динамічна ситуація, підстави можуть з’являтися в певний момент, вважає він.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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