Верховная Рада на карантин не пойдет — Корниенко

Депутати на карантин не пойдут — парламент будет работать в формате комитетов и внеочередных заседаний.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Интерфакс-Украина.

— Рада не может пойти на карантин. Это такой орган, который должен работать постоянно. У нас есть опыт этой весной, когда мы немного меняли календарный план и работали в формате внеочередных заседаний, — сказал Корниенко.

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Он также рассказал, что секретариаты комитетов идут немедленно на самоизоляцию, если есть больные.

Корниенко отметил, что в Верховной Раде проводятся все противоэпидемические мероприятия, во время каждого перерыва пленарного заседания зал кварцуют, все дезинфицируют.

Роспуска Рады не будет

Сейчас Верховная Рада важна для страны и вопрос о ее роспуске остается открытым. Хотя конституционных оснований для этого пока нет, считает Александр Корниенко.

Но сегодня динамическая ситуация, основания могут появится в определенный момент, считает он.