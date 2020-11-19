Хотів придбати Land Cruiser за 1,5 млн: Кличко звільнив комунальника

У Києві звільнили керівника комунального підприємства Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. Комунальники оголосили тендер на ProZorro на придбання Land Cruiser Prado Prestige+.

– Рішення про закупівлю нового автомобіля керівництво підприємства ухвалило самостійно. В порушення наказу Департаменту транспортної інфраструктури, згідно з яким всі закупівлі комунальних підприємств обов’язково узгоджуються з профільним департаментом та Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, – заявив столичний міський голова Віталій Кличко.

Торги на ProZorro уже скасували, а директора комунального підприємства звільнили.

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На ProZorro проводили тендер на закупівлю Land Cruiser Prado за 1 млн 495 тис. грн. Він мав би завершитися 4 грудня. Авто чиновники планували отримати 31 грудня.

$1 млн за посаду

У Рівненській області екс-правоохоронець хотів купити посаду глави ГУНП в Рівненській області за $1 млн.

Таку суму він готовий був заплатити співробітникові відділу кадрів, сподіваючись, що він посприяє успішному проходженню конкурсу.

Обох затримали.