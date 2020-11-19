Українці підтримують карантин вихідного дня, третина за локдаун – опитування

Карантин вихідного дня підтримує 49% українців.
Стільки ж проти, свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.
Водночас тільки 35% очікують, що в результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% – не згодні з цим.
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85% українців знають про те, що уряд запровадив карантин вихідного дня, 15% – щось чули або взагалі вперше дізнались.
При цьому 61% вважають недоцільним запровадження жорсткого карантину (локдауну), а 36% підтримують.
Його ефективність оцінюють значно вище, ніж карантину вихідного дня: 55% вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауна зменшиться, 42% – мають протилежну думку.
Підтримуєте введення карантину вихідного дня?
- Ні, малий бізнес не витримає обмежень 49%, 1173 votes1173 votes 49%49%
- Цього мало, потрібен повний локдаун 26%, 628 votes628 votes 26%26%
- Так, це допоможе розірвати ланцюг передачі Covid-19 19%, 457 votes457 votes 19%19%
- Мені все одно 6%, 132 votes132 votes 6%6%
Опитування проведено Соціологічною групою Рейтинг 15-17 листопада 2020 року серед 3 тис. респондентів у всій Україні за винятком окупованих Росією територій.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.
Карантин вихідного дня
Карантин вихідного дня – це виважена альтернатива повному локдауну. Поки його запроваджувати не будуть, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 18 листопада.
Результат буде видно через два-три тижні. Тоді кількість хворих становитиме 12-15 тис. випадків на добу.
Джерело: Рейтинг