Українці підтримують карантин вихідного дня, третина за локдаун – опитування

Карантин вихідного дня підтримує 49% українців.

Стільки ж проти, свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас тільки 35% очікують, що в результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% – не згодні з цим.

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85% українців знають про те, що уряд запровадив карантин вихідного дня, 15% – щось чули або взагалі вперше дізнались.

При цьому 61% вважають недоцільним запровадження жорсткого карантину (локдауну), а 36% підтримують.

Його ефективність оцінюють значно вище, ніж карантину вихідного дня: 55% вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауна зменшиться, 42% – мають протилежну думку.

Підтримуєте введення карантину вихідного дня? Ні, малий бізнес не витримає обмежень 49%, 1173 votes 1173 votes 49% 49%

Цього мало, потрібен повний локдаун 26%, 628 votes 628 votes 26% 26%

Так, це допоможе розірвати ланцюг передачі Covid-19 19%, 457 votes 457 votes 19% 19%

Мені все одно 6%, 132 votes 132 votes 6% 6% Всього голосів: 2390 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Опитування проведено Соціологічною групою Рейтинг 15-17 листопада 2020 року серед 3 тис. респондентів у всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.

Карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня – це виважена альтернатива повному локдауну. Поки його запроваджувати не будуть, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 18 листопада.

Результат буде видно через два-три тижні. Тоді кількість хворих становитиме 12-15 тис. випадків на добу.

Джерело: Рейтинг