Україна сподівається під час наступного обміну звільнити 11 українців – списки вже подала делегація у Тристоронньої контактній групі.

Про це повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

– Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін – це не просто одностороння дія, – зазначив він.

За його словами, протилежна сторона поки мовчить.

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Кравчук сказав, що після вирішення проблем щодо цього обміну питання буде ставиться ширше – “щоб тема всіх на всіх почала реально втілюватися в життя”.

Пропозиція України у ТКГ

Українська сторона в складі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін утримуваними до 24 грудня цього року, а саме до Різдва.

Проте поки РФ блокує розгляд цього питання.