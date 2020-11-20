Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розкрив плани влади після вчорашнього спілкування з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

За його словами, жорстка позиція уряду щодо дотримання карантину вихідного дня є підготовкою до запровадження повного локдауну в країні.

– Звучали різні дати, що локдаун в песимістичному варіанті буде запроваджений з 10-15 грудня, в оптимістичному – 20-25 грудня на кілька тижнів, – зазначив Марцінків.

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Поки це на етапі обговорення, але якщо жорсткий карантин все ж запровадять, це буде катастрофа для малого і середнього бізнесу, вважає Марцінків.

Також мер міста додав, що вони щотижня збиратимуться на нараду з прем’єр-міністром.

Карантин вихідного дня в Івано-Франківську

В Івано-Франківську в суботу та неділю, 21 і 22 листопада, все-таки діятиме карантин вихідного дня.

Хоча 13 листопада виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради зробив суботи та неділі в листопаді робочими, щоб скасувати запроваджений урядом карантин вихідного дня.