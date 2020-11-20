Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскрыл планы властей после вчерашнего общения с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По его словам, жесткая позиция правительства по соблюдению карантина выходного дня является подготовкой к введению полного локдауна в стране.

— Звучали разные даты, что локдаун в пессимистическом варианте будет введен с 10-15 декабря, в оптимистическом — 20-25 декабря на несколько недель, — признал Марцинкив.

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Пока это на этапе обсуждения, но если жесткий карантин все же введут, это будет катастрофа для малого и среднего бизнеса, считает Марцинкив.

Также мэр города добавил, что они каждую неделю будут собираться на совещание с премьер-министром.

Карантин выходного дня в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске в субботу и воскресенье, 21 и 22 ноября, все же будет действовать карантин выходного дня.

Хотя 13 ноября исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета сделал субботы и воскресенья в ноябре рабочими, чтобы отменить введенный правительством карантин выходного дня.