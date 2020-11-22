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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Місцеві вибори 2020: у Львові та Полтаві фіксують перші порушення

В Україні у день проведення другого туру місцевих виборів 2020 спостерігачі фіксують перші порушення.

Зокрема, у Львові на ранковому засіданні секретар дільничної виборчої комісії викреслила ручкою із списку трьох осіб, які мали б проголосувати на цій ДВК. Начебто, комісія отримала відповідне повідомлення з Державного реєстру виборців.

Однак, згідно із законодавством, такі зміни можуть бути внесені до 18.00 останньої суботи перед днем голосування.

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Тим часом, у Полтаві спостерігачі зафіксували кільки випадків, коли на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій надходили СМС з вимогою не йти на вибори. Номер відправника — невідомий.

У повідомлення йдеться: Не йдіть на дільницю! На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція!

  • Місцеві вибори 2020: у Львові та Полтаві фіксують перші порушення
  • Місцеві вибори 2020: у Львові та Полтаві фіксують перші порушення
  • Місцеві вибори 2020: у Львові та Полтаві фіксують перші порушення
  • Місцеві вибори 2020: у Львові та Полтаві фіксують перші порушення
  • Місцеві вибори 2020: у Львові та Полтаві фіксують перші порушення
  • Місцеві вибори 2020: у Львові та Полтаві фіксують перші порушення
Місцеві вибори 2020: у Львові та Полтаві фіксують перші порушення / 3 фотографии

22 листопада в 11 містах України проходить другий тур місцевих виборів. Оскільки у першому турі жоден з кандидатів на посаду мера не отримав понад 50% підтримки серед виборців.

Через складну ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, незміними залишаються правила голосування, серед яких вимірювання температури перед входом до виборчої дільниці, дистанція і окремі кабінки для людей з симптомами вірусного захворювання.

Джерело: Опора

Фото: Опора

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