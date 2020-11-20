Другий тур виборів 2020: хто з кандидатів найбільше витрачає на рекламу в Facebook

Агітація у соціальних мережах залишається одним з ключових способів комунікації кандидатів і виборців на місцевих виборах 2020 року.

За три тижні з дня голосування у соціальній мережі Facebook було розміщено понад 8 764 рекламних дописів вартістю близько $227 тис. (майже 6,4 млн грн).

Серед учасників повторного голосування 22 листопада до трійки лідерів за обсягами витрат на політичну рекламу у Facebook входять: Олег Синютка (Львів, Європейська Солідарність) – $7 826, Віктор Шакирзян (Рівне, Рівне разом) – $5 456, Андрій Садовий (Львів, Об’єднання Самопоміч) – $3 058.

Окремо Громадянська мережа ОПОРА підрахувала витрати третіх сторінок у Facebook, які прямо або приховано агітують за кандидатів-учасників повторного голосування або дискредитують їх.

78 таких сторінок витратили на Facebook-рекламу майже $34,7 тис. або понад 976 тис. грн.

Найбільше витратили сторінки Петро Порошенко ($3 123), Ужcity ($2 471), Днепропетровск онлайн новости ($1 996).

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Другий тур виборів

25 жовтня відбувся день голосування на місцевих виборах 2020 року, за результатами якого не в усіх містах України визначився мер.

Другий тур голосування відбудеться 22 листопада загалом у 11 містах, зокрема в Дніпрі, Львові та Ужгороді.