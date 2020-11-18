У Чернігівській області співробітники колекторської компанії розповсюджували порноматеріали з боржниками.

В інтернеті вони збирали інформацію про людей, які брали кредити, їхні сім’ї, друзів і колег. Колектори телефонували боржникам і вимагали віддати борг з погрозами.

Якщо ті відмовлялися, зловмисники за допомогою спеціальних програм монтували порнографічне відео з людиною і розповсюджували його в інтернеті.







На Чернігівщині колектори монтували порно з боржниками, якщо ті не віддавали борг / 2 фотографии

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Фігурантам справи може загрожувати штраф, шість місяців арешту або три роки позбавлення волі.

У Дніпропетровську чоловіки знімали порнографію з малолітніми дітьми

На Дніпропетровщині затримали п’ятьох чоловіків, які розбещували дітей 10-14 років. Злочинці зробили близько тисячі фото та відеоматеріалів, які потім продавали в мережі.

Унаслідок цього постраждало п’ятеро дітей. Фігурантам справи загрожує до 15 років ув’язнення.